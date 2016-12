Visitarem els betlems d’Alaior

Per setè any consecutiu, el Centre d’Estudis Locals d’Alaior organitza una visita guiada als betlems oberts al públic a Alaior durant les festes de Nadal.



Alaior és un poble amb molta tradició en elaborar betlems. El més important durant molt temps va ser el betlem de Sant Diego, a la capella del Betlem.



El CEL reclama que sigui recuperat el betlem de Sant Diego, capdavanter en el nostre poble, i que fins el 1996 era el punt de trobada dels fillets quan el fosquet dels Reis, les Majestats feien aturada per anar a adorar el Bon Jesús nascut.



A final del segle XIX i principi del XX, a més del betlem de Sant Diego, a Alaior es feien els betlems del capellà Miquel Pons Sintes, La Salle, les monges carmelites i les franciscanes.



Gràcies a diferents persones i entitats, podrem conèixer com s’han elaborat els betlems i la seva història.

El recorregut serà: església de Gràcia (betlem de La Salle), parròquia de Santa Eulàlia, ca n’Esperança, i domicilis d’Àngel Seguí, família Ametller-García, Catalina Febrer i Ana Triay.



El punt de trobada és a l’església de Gràcia, devora la plaça Constitució, el dilluns 26 de desembre, a les 18.00 hores.