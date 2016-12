“I... els envoltà de llum”

En els dies previs a les festes nadalenques són milers les mostres de fe, amor, esperança i, fins i tot, podríem dir de llum que es respira i traspua en qualsevol moment i racó. Als mitjans de comunicació i xarxes socials, els missatges d’allò que realment importa a la vida que són les persones i dedicar-los temps i pensaments... brollen per tot arreu. I no estan gens equivocats, i al món hi ha persones bones, i al món hi ha gent que estima i estima als altres, i al món hi ha gent que ajuda perquè sí, perquè així s’ho sent, sense esperar res a canvi.



Desembre sempre fa que les emocions es mostrin, moguin, riguin o plorin: visquin, en definitiva, entre nosaltres. I si les festes de Nadal són especials, els dies previs també. Advent ha vingut ple de persones que han ajudat i col·laborat en la recollida d’aliments de Caritas (pares, avis, alumnes i mestres), en els mestres d’infantil que amb una cura infinita han preparat la celebració de Nadal de la nostra Comunitat Educativa de La Salle Maó, amb els qui han anat a classificar els productes de Caritas, amb l’experiència de les 3t vivint l’evangeli des de les nostres vivències personals, amb els qui han volgut promoure el comerç local des del projecte ecoambiental de centre, amb qui ha posat l’energia d’iniciar-nos en el comerç just i entre d’altres tantes mostres d’humanitat que es fan paleses en la quotidianitat del nostre dia a dia.



Esperem que tots puguem celebrar el Nadal com aquest és mereix, amb l’alegria de rebre aquell qui, pels creients, ha estat el nostre motiu de fe i d’esperança.