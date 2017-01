El concurs ‘ Vota amb gust’ ja té els guanyadors

La convocatòria «Vota amb gust» ja té les vuit receptes guanyadores, d’entre totes les que han participat al Concurs de Receptes de Menorca Biosfera 2016. Són les de raoles d’endívia, oliaigua amb figues, albergínies plenes, calamars plens, perol as forn, caragols amb cranca, tortada d’ametlla i pastes menorquines (pastissets, amargos i carquinyols).

Aquest ha estat un certamen popular per participar al llibre que editarà properament la Xarxa Espanyola de Reserves de Biosfera, amb receptes aportades per tots els territoris d’Espanya que tenen aquesta denominació. Una iniciativa que ha aconseguit una participació de 878, tot un èxit en opinió de l’Agència Menorca Reserva de la Biosfera, ja que demostra una vegada més que l’Illa i la seva cuina tradicional tenen molts seguidors.

Votacions amb premi

Les votacions de les receptes millors o més representatives de la gastronomia menorquina han permès seleccionar les vuit propostes que s’inclouran al llibre «Receptes de la Biosfera», que està previst que es publiqui durant els propers mesos. A més, però, s’ha fet un sorteig entre tots els votants, que han resultat guanyadors de diferents premis. Així, el primer premi ha estat per a Fernando Luis Marimón Morán, qui podrà gaudir d’un sopar per a dues persones. El segon, premiat amb un lot de cinc receptaris de cuina menorquina, ha estat per a Raquel Febrer Farfan; mentre que el tercer, dotat amb un lot de productes de Menorca, ha estat per a Catalina Marquès Truyol.

Les vuit receptes seleccionades per votació popular han sortit d’un llistat inicial de vint propostes escollides per l’Agència Menorca Reserva de Biosfera, en col·laboració amb el departament de Promoció Econòmica del Consell, l’associació Fra Roger i el projecte Agroxerxa de l’IME. Uns plats que van ser triats com a representatives de la cuina menorquina per formar part d’aquest llibre que veurà la llum properament.