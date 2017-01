El Pati de sa Lluna reprèn l’activitat

El Pati de sa Lluna va reobrir ahir les seves portes a la ciutadania. Després de quasi vuit anys tancat per a la seva rehabilitació, l’emblemàtic claustre del convent va acollir el mercat de Sant Antoni, una oportunitat no només per a comprar productes tradicionals, sinó, sobretot, per veure el resultat de les obres, que va ser el principal focus d’atenció, despertant l’atenció dels assistents, encuriosits pels resultats de les llargues feines que han donat un nou aspecte al recinte.



Les parades es van aixoplugar a l’interior dels porxos oferint a la gent des del típic berenar de l’ermità fins a fruites de temporada, formatges, embotits i una deliciosa xocolata calenta que servien els escoltes de Menorca, un bon antídot pel fred.



Un taller infantil i l’actuació de Pinyeta Pinyol van amenitzar un matí gèlid en què la pluja va amenaçar des del primer moment. Va ser un primer tast del Pati de sa Lluna, a l’espera que l’arribada de fons per completar el seu equipament permeti començar a emprar-lo con verdader epicentre d’activitats ciutadanes i culturals.