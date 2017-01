Honors a Alfons III al marge del programa

El PP i Ciutadans van retre aquest dissabte homenatge al Rei Alfons III.



Ho varen fer un any més fora del programa oficial de Sant Antoni, després que l’actual equip de govern decidís no continuar amb l’acte instaurat per l’equip de govern d’Águeda Reynés, que, juntament amb Simón Gornés, van ser els encarregats de dipositar una corona de flors.



També Ciutadans, amb Andrés Spitzer i Manel Bonmatí, van fer la seva ofrena floral. El discret acte va tenir una trentena d’assistents.