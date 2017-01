De la abuela de Fornells a la política que dio cuatro años por el saco

Jesús Calleja llegó a Fornells en helicóptero, haciendo gala del nombre del programa “Volando voy”, para conocer el pueblo pescador por tierra, mar y aire. En la introducción todos fueron elogios para “uno de los lugares más protegidos de España”, y “cuya riqueza está en el mar, en sus aguas cristalinas y llenas de vida”.

La langosta le sirvió de telón de fondo para conocer a Fornells y sobre todo a su gente, a quien reunió en un teatro para visionar las imágenes grabadas en la Isla. Dos fornelleras destacaron por encima de todos. Por un lado Auxili Pascual, la abuela de Fornells y por el otro la que fue concejal díscola del PP, Maria Antònia Alonso.

Auxili Pascual recibió en su casa a Calleja. La abuela de Fornells no se cortó la lengua y mostró que a sus 95 años mantiene un gran humor. El presentador sorprendió a Pascual llevándola con su helicóptero para sobrevolar Fornells y sus alrededores. La abuela de Fornells se emocionó al ver su tierra desde el aire. “Preciós, pre-ci-òs”, comenta Pascual. Calleja también se emocionó y afirmó que “fue la mejor vuelta que he hecho en mi vida en helicóptero”

Posteriormente, Pascual también fue junto al reconocido cocinero vasco Koldo Royo, juez de un concurso de caldereta de langosta entre tres mujeres de Fornells, que acabó ganando Carmen Rosselló.

La otra protagonista de la noche fue la exconcejal díscola del PP, María Antonia Alonso, a la que encontró tomando el sol en unas rocas. Alonso invitó a Calleja a su casa, para hacer una especie de “Mi casa es la tuya”. Alonso se sinceró. Empezó diciendo que en su casa suele invitar amigos, sobre todos aquellos que la ayudan a regresar “cuando cojo una borrachera”. Calleja la interrumpió para recordarle que sea consciente que “eso lo va a ver todo el mundo por la televisión”. La respuesta: “Me la resbala”. Después explicó su experiencia en la política. “Me presenté por el PP, me dejé llevar porque no soy pepera”, admitió, tras afirmar que después de los diversos problemas personales que tuvo, “un día después de asumir el cargo, me echaron”, a lo que añadió que “no lo consiguieron porque la silla era mía” y al final “les dí por el culo cuatro años”, de 2011 a 2015. Comentó que ella fue clave para el desempate entre los seis concejales del gobierno y los seis de la oposición. Eso si tuvo un lapsus cuando comentó que eran seis concejales de izquierdas y seis de derechas, más ella. Realmente el PSOE tenía 5 concejales y gobernaba con Unió Menorquina (con 1). En la oposición estaba el PP (con tres concejales, más el de Alonso) y otros tres de la Entesa.

Pero el programa dejó muchas más anécdotas. Relucieron muchos vecinos de Fornells, entre ellos el cura Joan Tutzó, pescadores como Joan Canals, Aleix Riera y su hijo Oriol Riera, o el coralero jubilado Joan Roselló que se sumergió en las aguas de Fornells junto a Calleja y su equipo en busca del coral rojo.

También apareció Sipri, un personaje de Ciutadella, que también dio que hablar cuando se puso hacer cemento con el objetivo de hacer un estudio, junto al Centro Oceanográfico de Balears, para saber cuál es la población de langostas en Fornells.

Calleja tampoco no dejó pasar la nominación de Menorca Talayótica como candidata a patrimonio Mundial de la Unesco, y visitó el poblado de Torres Galmés.

El programa duró algo más de una hora. Si lo quiere ver íntegramente, pulse aquí.