Recuperen un moll de s’Illa del Rei

Autoritat Portuària de Balears està recuperant un moll situat al nord de s’Illa del Rei i que antigament s’utilitzava especialment pel trasllat de cadàvers als cementiris francès i anglès, situats a s’Altra Banda de Port de Maó. També permetia embarcar i desembarcar quan la direcció i força del vent obligaven a no emprar el moll sud.



Les obres d’aquesta reconstrucció estan en curs i quan acabin els treballs, el moll nord serà operatiu. En un futur, la Fundació de l’Hospital, que presideix Luis Alejandre i que està formada per uns cent voluntaris, vol rehabilitar també un tercer moll situat a la part occidental de l’illot.



Les aportacions públiques són imprescindibles per a que el projecte de rehabilitar l’Hospital no s’eternitzi. Autoritat Portuària és una de les entitats que col·laboren amb la Fundació, a l’igual que fa l’Ajuntament de Maó que aporta 10.000 euros anuals més el subministre d’electricitat, i el Consell insular que dona ajudes puntuals.



El Govern balear va aportar 400.000 euros en tres diferents legislatures, però enguany no ha consignat ninguna partida als pressupostos de 2017.