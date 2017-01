Despertar carregats d’emoció

La màgia de Ses Majestats ho pot tot. El mal temps no fou impediment perquè Melcior, Gaspar i Baltasar complissin amb el seu passeig anual per la zona de Llevant i repartissin els regals entre els més petits abans de tornar a Orient.



Sant Lluís

A Sant Lluís ho feren ben de matí. Rondaven les sis menys quart quan sortien del Molí de Dalt, encara amb fosca, per visitar els infants del poble. La il·lusió i els nervis ja havien despertat els fillets que, quasi en pijames, els rebien en braços dels seus pares mentre Ses Majestats recorrien els carrers del poble. Els ulls els espurnejaven d’emoció quan els patges que acompanyaven la comitiva reial els entregaven els presents, en grans i acolorides caixes. La banda de música obria el pas als reis i el seu seguici d’ajudants i carboners que, sobre les seves corresponents carrosses, saludaven a la multitud al seu pas pel municipi, on van visitar també el geriàtric, passant pels camins del Consell, Torret i s’Ullastrar.



Es Castell

El vent els va fer més complicada l’entrada a Es Castell, on ja dijous no havien pogut desembarcar per mar, com tenen per costum, a causa del vent. Ahir van haver de deixar els cavalls, també per la tramuntana, però això no els va esborrar el somriure a l’hora de lliurar els paquets als fillets que, igual d’embadalits, respongueren amb uns tímids «gràcies» carregats d’admiració. Amb força ajudants i molta paciència van aconseguir repartir centenars de regals des de les vuit del matí fins quasi entrat el migdia.



Llucmaçanes

Els Reis d’Orient van tenir temps de passar també per les comunitats de veïns més petites de Menorca i, per descomptat, no es van oblidar de Llucmaçanes, on van fer acte de presència de bona hora sobre un carro tirat per un cavall per tal d’entregar en mà els regals a tots els residents, fins i tot els majors de 65 anys, als quals es va obsequiar amb una bossa de bombons. Ses Majestats s’acomiadaren així de l’Illa, on tornaran l’any que ve carregats de presents i, esperen, molt poc carbó.