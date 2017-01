La nit més esperada de l’any

La màgia ha tornat, un any més, a les llars menorquines, per la visita més esperada de l’any per als més petits. I és que els Reis Mags d’Orient no han fallat tampoc enguany a la seva cita amb Menorca, carregats d’il·lusions, bons desitjos i, com no, amb molts de regals perquè ningú es quedi sense.



Ses Majestats han arribat acompanyats per aquesta tramuntana tan nostra, que els ha dificultat un poc més la feina. Però com que són màgics, res no els atura mai, i han pogut completar la seva tasca amb èxit. És així que, entre la nit d'aquest dijous i aquest divendres, han deixat tots els presents -i també el carabó- que duien per repartir per les cases.



A Ciutadella l’alegria es contagiava entre els infants que, tot i el fred, reberen els d’Orient amb un somriure d’orella a orella, mentre entraven a la ciutat al so de la batucada i una nodrida banda de música, que animava la comparsa amb ritmes de Disney.



L’estel il·luminava el camí de la fastuosa comitiva i al centre petits i grans es posaven de puntetes per veure passar Ses Majestats en companyia dels entranyables pastorets, temibles soldats romans i una divertida reunió de personatges de dibuixos animats com Shrek, Patricio, Minnie i Mikey Mouse. La dolçor a la nit la posaven, a més dels caramels, una vistosa fàbrica de carabó de sucre, que advertia del que es trobarien l’endemà els que potser no s’havien portat prou bé el 2016. Al seu pas per la Contramurada, el carrer que més es va omplir de gent donant la benvinguda als Reis, més d’un petit va dubtar de si arribaria res del que havia demanat en la carta a Ses Majestats. Però la por se’ls va esfumar mentre els Reis s’arromangaven les capes de vellut per pujar les escales de l’Ajuntament i estrenyien les mans dels infants amb els seus guants d’un blanc impol·lut. I és que tan amigables es van mostrar en el seu discurs al balcó de l’Ajuntament que més d’un es va quedar ben tranquil: «Farem el possible per mantenir la il·lusió, avui vespre i la resta de l’any», asseguraren Ses Majestats, «No tingueu por d’anar a dormir. Si els regals no arriben anit, hi seran demà matí».



El regal que els va demanar l’alcaldessa Joana Gomila era ben gran: pau, salut i fraternitat per a tots els infants. Un desig que anava d’acord amb el compromís de Ciutadella com a Ciutat Educadora, com va recordar la batlessa abans que els Reis partissin cap a la Catedral. Al temple van tornar a emocionar els més petits abans de posar-se amb la seva missió, la de que cap d’ells es quedés sense regal, missió que el mal temps va fer més complicat en uns pobles, que en altres.



As Castell, l’arribada dels Reis es va veure afectada pel temporal, que va impedir que arribessin per mar com estava previst. Açò no va ser, però, un problema, ja que van arribar al poble en helicòpter, i van baixar a Calasfonts en un minibús, on els esperava molta gent. D’allà van passar al Club Nàutic des Castell, on s’hi va fer la tradicional recepció, per després pujar al poble per recórrer els carrers amb les carrosses preparades per a l’ocasió. Finalment, Melcior, Gaspar i Baltasar, acompanyats pels seus patges, van arribar a l’Ajuntament.



Per contra, a Maó, els Reis sí que van poder arribar al port, encara que amb la mar ben moguda, i amb menys gent de l’habitual a primera fila. També la Costa de Ses Voltes estava menys nodrida, ja que la majoria va preferir esperar la comitiva més amunt, a Portal de Mar, la Costa de sa Plaça i Ses Moreres. A més, el vent va obligar a modificar les tres carrosses de Ses Majestats. Es van suprimir parts de les estructures que duien, per evitar ensurts, i els gegants tampoc van poder acompanyar els Reis.

Segurament va ser el fred el que va fer que la rua fos més ràpida de l’habitual, i a les 20.20 hores (l’arribada al port va ser a les 19 hores) ja havien completat tot el recorregut, acompanyats per tota la comitiva.



Els Reis van pujar les escales de les Cases Consistorials, un moment que Gaspar va aprofitar, fins i tot, per fer-se algun selfie amb fillets i els seus pares, que els esperaven.



La corporació municipal va rebre els Mags d’Orient, i la batlessa, Conxa Juanola, va pronunciar unes paraules de benvinguda, i els demanà que, igual com duen la il·lusió a Menorca, «l’estrella que us guia il·lumini» els pobles que estan en guerra.



Gaspar es va referir a aquests països. En castellà, va dir que «entre tota aquesta felicitat vostra, que podem veure i quasi tocar, tenim, tanmateix, un punt de profunda tristesa: durant els nostres freqüents viatges per tot el món hem pogut comprovar massa vegades que hi ha molts països que tenen grans problemes i les seves famílies ho passen molt malament». Per açò va demanar «que els dediqueu uns minuts dels vostres pensaments» i que «tingueu als vostres cors un desig sincer perquè s’acabin les guerres, la fam i la pobresa».



Després dels discursos, els Reis van passar al saló de plens, on tots aquells que ho van desitjar els van poder saludar personalment.