Tot a punt per rebre els Reis Mags

Tot està a punt a Menorca per rebre aquest dijous -o divendres, a alguns pobles- als Reis Mags d’Orient. I és que, com és habitual, a l’Illa hi haurà fins a onze rues o cavalcades, per rebre a Ses Majestats en la seva visita anual.



Els primers a veure els Reis seran els vesins des Castell. L’arribada serà al Moll d’en Pons, i serà l’inici d’unes hores molt intenses. I és que ells mateixos repartiran els regals als fillets del poble, l’endemà, a partir de les 8. Per tenir-ne una referència podem dir que l’any passat van repartir més de 350 paquets.



La seva màgia farà que poc després (18.45 hores), els Reis d’Orient siguin ja as Mercadal, on estaran acompanyats per una desena de patges a cavall. I sense sortir del municipi, al nord, a Fornells, just un quart més tard, hi arribaran amb el bot salvavides, per recórrer, després, els carrers amb una carrossa. En total, per a les dues rues hi ha preparats uns cent quilos de caramels.



Cronològicament, les següents aturades dels Reis Mags seran, també a les 19 hores, Ciutadella, Maó i Alaior.



Al municipi de ponent es farà el recorregut habitual, i Melcior, Gaspar i Baltasar estaran acompanyats per més d’un centenar de fillets, així com per la música de la Banda Municipal i la batucada del grup Esclat.



Mentre, a Alaior formaran part de la comitiva una cinquantena d’infants, els quals ajudaran a repartir fins a 600 quilos de caramels al llarg del recorregut. Així mateix, Ses Majestats repartiran globus i saludaran els fillets a la Sala d’Activitats Ciutadanes, després de saludar els vesins des de la balconada de l’Ajuntament.



Seguint amb el do que els permet ser a tants llocs al mateix temps, a les 19.30 hores, els il·lustres viatgers d’Orient passaran per Ferreries, on se’ls rebrà amb la llum, només, de les torxes d’una quarantena de patges, que els conduiran fins a l’església de Sant Bartomeu, per lliurar-hi les ofrenes, i fins a l’Ajuntament. I a la mateixa hora, i també amb la claror de les torxes, arribaran as Migjorn Gran, amb una rua amb els Reis damunt cabriols.





Maó i Sant Lluís



Aprofitant que, a Sant Lluís i a Maó, la Cavalcada de Reis es celebra en dies consecutius, els dos ajuntaments han volgut aprofitar recursos.



A la ciutat de llevant, la principal novetat són les tres carrosses noves que s’han dissenyat per acompanyar els Reis. Es tracte d’unes plataformes per representar la mirra, l’encens i l’or, que també desfilaran per Sant Lluís el dia següent.



A Maó, enguany no hi haurà els trens turístics, per seguretat, ja que en anys anteriors s’ha comprovat que tenien dificultats amb les pujades i comportaven un risc. I les entitats que hi anaven a sobre, «per sorpresa nostra», no hi han posat inconvenients i prefereixen no participar de la cavalcada, assegurà el regidor de Cultura, Héctor Pons, alhora que informà que s’afegeixen a la rua l’Escola de Dansa Ute Dahl, el Club Artístic Mô de gimnàstica artística, i el grup Acirkaos, i que es tiraran 730 quilos de caramels.



Les obres del Pont de Sant Roc obliga a un canvi del recorregut, en un any que l’Ajuntament ha iniciat una campanya divulgativa perquè els pares tenguin més cura dels fills, perquè no s’acostin gaire als camions, per evitar riscos.



Les dues darreres rues seran les de Sant Climent i Llucmaçanes, la primera, aquest dijous, i la segona, divendres dematí. Totes les comitives que es fan a l’Illa són possibles gràcies a la feina de molts voluntaris, de la Creu Roja, Protecció Civil, policies locals i bombers.





Agenda



Es Castell

Dia i hora d’arribada: Dijous, 18 hores.

Recorregut: Arribaran per mar a Calasfonts. Hi haurà recepció al Club Nàutic i la rua sortirà del carrer Llevant, per anar a l’església. I a les nou, els discursos a l’Ajuntament. Els regals es repartiran l’endemà.

Participants: Hi haurà sis carrosses per als Reis i els Patges, i dues de noves de l’Associació de Comerciants i la Colla de Geganters, a més de les de les Dames d’Honor i el Betlem. Hi haurà patges a cavall, l’Estrella i la música dels grallers.



Ciutadella

Dia i hora d’arribada: Dijous, 19 h.

Recorregut: Sortirà del poliesportiu, pel Camí de Maó i la Contramurada fins a la Plaça des Pins, per ser a l’Ajuntament a les 21 h. Després dels parlaments, aniran a la Catedral, a les Carmelites i a Santa Clara.

Participants: Hi haurà tretze carrosses: Patge Reial, els Reis, el Betlem, el Carabó, els regals, la carrossa Fantasia, els pastorets, capgrossos, la Banda de Música i la batucada d’Esclat.



Ferreries

Dia i hora d’arribada: Dijous, 19.30 h.

Recorregut: Els Reis entraran al poble per l’AV Monte Toro i es dirigiran a la parròquia de Sant Bartomeu i a l’Ajuntament. Després dels parlaments, els patges repartiran els regals per les cases.

Participants: Els Reis aniran a cavall, amb tres Patges Reials i uns quaranta patges a peu, amb cinc carrosses plenes de regals i la música del grup de batucada Retrò.



Es Migjorn Gran

Dia i hora d’arribada: Dijous, 19.30 h.

Recorregut: Arribaran per l’entrada al carrer Major des des Mercadal, passant pel Saló Verd i arribant fins al Pla de l’Església, on es faran els discursos.

Participants: Cada Rei anirà amb un cabriol, i els Patges Reials aniran amb un altre, acompanyats per patges a peu i el camió dels regals. Hi seran tres gegants de Llucmaçanes.



Sant Climent

Dia i hora d’arribada: Demà, 20 h.

Recorregut: Ses Majestats arribaran pel Camí d’Algendar i aniran fins a la parròquia i el Pla. Ells mateixos repartiran els regals pels domicilis.

Participants: Hi haurà una carrossa per als tres Reis, els quals estaran acompanyats per un betlem vivent i un camió carregat amb els regals que repartiran.



Es Mercadal

Dia i hora d’arribada: Dijous, 18.45 h.

Recorregut: La rua començarà al carrer Mestre Garí i es dirigirà cap a l’església i el geriàtric. Després de recórrer diferents carrers, els Reis arribaran a la Plaça Constitució, des d’on saludaran. Més tard, ells mateixos repartiran els regals.

Participants: Hi haurà tres carrosses, una per a cada Rei amb el seu Patge Reial. Els acompanyaran una desena de patges a cavall. Hi serà la Banda de Música des Mercadal.



Maó

Dia i hora d’arribada: Dijous, 19 hores.

Recorregut: L’arribada serà per mar. La rua pujarà per Ses Voltes, Portal de Mar, Costa de sa Plaça, Ses Moreres, Rovellada de Dalt, Esplanada, Ses Moreres, Costa de sa Plaça i Plaça Constitució.

Participants: Hi haurà onze carrosses, les dels Reis i les de l’encens, la mirra i l’or. Hi haurà els Llumets, els dolços, el carabó, les cartes i el naixement, a més dels gegants, el Grup de Cavallers de Maó, l’Escola Ute Dahl, el Club Artístic Mô i Acirkaos.



Alaior

Dia i hora d’arribada: Dijous, 19 hores.

Recorregut: Sortirà del carrer Menorca i passarà per Av. Verge del Toro i els carrers Sant Joan Baptista, Banyer, Forn, Sa Plaça, Nou, Ramal, M. de Cervantes, Comerç, Av. Pare Huguet, Ruiz i Pablo, M. de Cervantes, Ramal, Nou i Sa Plaça. D’allà, els Reis aniran a Santa Eulàlia i a l’Ajuntament.

Participants: Hi haurà set carrosses: els Reis, el Betlem, el Patge Reial, els patges amb les ofrenes i el carabó. I amb ells, patges a cavalls i uns cinquanta fillets.



Sant Lluís

Dia i hora d’arribada: Divendres 6, a partir de les 6,45 hores.

Recorregut: La rua sortirà del Molí de Dalt i farà un recorregut pels carrers del poble, passant per la parròquia per adorar el pessebre i l’Ajuntament. Els Reis visitaran el geriàtric, i la comitiva passarà també per camins de Consell, Torret i s’Ullastrar.

Participants: Hi haurà les carrosses dels Reis, les de la mirra, l’encens i l’or, la del carabó, un cabriol i diversos cavalls.



Fornells

Dia i hora d’arribada: Dijous, 19 hores.

Recorregut: L’arribada serà per mar, al Moll Rodó, i des d’allà, els Reis aniran amb carruatges a la Plaça de s’Algaret i l’església. De tornada a la plaça, faran els discursos.

Participants: Hi haurà una carrossa per als Reis i els patges. Hi haurà més patges a peu, amb la Banda de Cornetes i Tambors i el camió dels regals.



Llucmaçanes

Dia i hora: Divendre 6, a les 8 hores.

Recorregut: L’arribada serà pel Camí de na Ferranda, recorrent els carrers del poble fins a arribar a Ca na Pepa. Durant el recorregut, els Reis repartiran els regals a les cases.

Participants: Ses Majestats arribaran amb un cabriol, amb sis patges, i aniran escortats per la policia local i un cotxe amb la música.