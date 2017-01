Un conte sense princeses

En Martí i na Joana són germans i protagonistes del llibre-conte «Conta’m una cançó», amb lletres i dibuixos de Dolors Boatella, cançons interpretades per Margui Juanico, textos recitats per Joan Taltavull i la producció i la participació musical de Cris Juanico.



Aquest conte musical relata un dia en la vida dels dos protagonistes i està concebut tant com un producte lúdic com didàctic. Dolors Boatella assegura que han intentat crear una història amb objectes quotidians que tenim per casa.



«La idea - assegura la il·lustradora que aquest dilluns participava en la presentació a la sala d’activitats ciutadanes d’Alaior- és que si omplim un dia sencer de cançons, podem fer una bona aventura. No fan falta dracs ni princeses, amb coses bàsiques pots despertar l’imaginari dels infants».



En Martí farà deu anys i na Joana just en té quatre. Ell és un fillet molt curiós que s’interessa per tot. Li agraden molt la natura i els animals. Na Joana és més nirvi i aprofita qualsevol moment per a jugar. Els dos fillets viuen cada dia aventures amb tots els seus amics.



El llibre musical omple de balls, danses i cançons aquest dia dels dos germans que comença en aixecar-se del llit i acaba a l’hora del dormir.



Marga Juanico, la cantant, diu que han buscat cançons menorquines pels diferents moments del dia de dos nens i si no les han trobat, les han creat. Ella, que dóna classe de guitarra al Taller d’Arts de Ciutadella, ha consultat amb moltes mestres quins materials necessiten a les escoles.



Per la seva banda, Cris Juanico, que ja havia editat alguns CD amb contes, ha posat la seva experiència i estudi de so per dur endavant aquest disc-llibre que es pot trobar a totes les illes. A més hi ha una pàgina web amb les partitures, jocs i més materials vinculats a «Conta’m una cançó».