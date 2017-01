El betlem de Santa Clara, al detall

És un dels betlems més visitats a l'illa i més reconeguts durant les festes de Nadal. És el que realitzen cada any les monges del monastir de Santa Clara de Ciutadella, que cada any sorprèn per l'espectacularitat del seu muntatge

Enguany el betlem és un homenatge als refugiats de la guerra de Síria i s'ha muntat sobre una petita rèplica de la ciutat de Palmira, que tot i ser designada Patrimoni de la Humanitat, ha estat devastada durant el conflicte. Segons les monges, el muntatge vol recordar "tots els refugiats de Siria i les persones que travessen desers i mars per tenr una vida digna".

Però el betlem té, como no podía ser d'altra forma, un toc menorquí. El naixement s'ha reproduït a la platja de Pregonda, com a símbol de la destinació de les barques de travessen el Mediterrani.

Per a tots aquells que no l'hagueu visitat encara, s'ha publicat un vídeo de més de 6 minuts en el que es detallen totes les etapes representades, des de l'anunciació fins a la fugida cap a Egipte. El vídeo ha estat gravat per Pere Mesquida.