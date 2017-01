Canvi d'any a l'aigua

Almenys una vintena de persones van coincidir ahir migdia a la platja de Binibèquer per fer el primer bany de l’any, per començar-lo d’una manera diferent i amb bon peu.

Aquest ha estat el quart any que el grup de Joan Monjo s’ha posat el seu capell de Pare Noel i s’ha capbussat en aigües santlluïseres. I com ells, altres persones que també es van animar per començar l’any nedant, fent front als 16 graus de la mar.

I any nou, vida nova. Tal vegada per això va ser fàcil veure com alguns aprofitaven el dia per sortir a córrer o a fer ruta en bicicleta. Tal vegada, per cremar els excessos d’aquests dies.

Fornells

D'altra banda, un grup d'amics, a partir de la idea que va tenir Dani Triay al 2011, es troben el darrer dia de l'any per acomiadar-lo a l'aigua. Gairebé 30 nedadors es van citar a Fornells per recórrer una distància de 4.300 metres, en una travessa que per res va ser competititva i que es va poder gaudir amb una temperatura de l'aigua de 14,5 graus.