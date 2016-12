Com passar el Cap d'Any a Menorca

Menorca viu aquest dissabte les darreres hores d’aquest 2016, i ho fa, preparant-se per rebre el nou any de la millor manera possible. És així que ja és tot a punt per poder gaudir de les diverses festes de cap d’any i les revetlles que s’organitzen a tots els pobles, i en les quals no hi faltaran ni el rem, ni el cava, ni la música, ni els balls.





Agenda



CIUTADELLA

Campanades infantils: A partir de les 11.30 hores, a la Plaça de la Catedral, o si plou, a l’església del Socors.



Festa de cap d’any: Al Casino 17 de Gener, a partir de les 00.30 hores, al teatre de l’entitat.



MAÓ

Campanades: Festa de cap d’any a les 00 hores, a la Plaça Constitució, i amb la música de Menorca Sound Machine i Dj, després, al pavelló Pare Petrus.



Campanades: Celebració al Pla de Sant Climent, a les 00 hores.



ALAIOR

Revetlla de cap d’any: Amb la música de l’Orquestra Huracán i Dj Ritmo Menorca, des de les 00.30 hores a la Plaça des Ramal.



FERRERIES

Festa de cap d’any: Celebració a Cas Jubilats, a partir de les 19 hores, amb sopar i ball.



Revetlla: Festa de cap d’any, amb l’actuació de Sarau, a les 00 hores, a la Plaça d’Espanya.



ES MERCADAL

Festa de cap d’any: A partir de les 23.30 hores, celebració de l’inici de l’any nou a la Sala Multifuncional.



ES CASTELL

Campanades: Festa de cap d’any a les 00 hores, a l’Esplanada. I després, revetlla amb Andrés Ferrer i Dj Fede García.



SANT LLUÍS

Festa de cap d’any: A partir de les 23.30 hores, al Pla de sa Creu, cava, rem i festa, amb la música de Dj Denis.



ES MIGJORN GRAN

Campanades: Celebració de l’inici del nou any, a les 00 hores, al Pla de l’Església.



Ball de cap d’any: Revetlla amb Carmen, Orlando i Joe Mina, a partir de les 00.30 hores, al Saló Verd, amb entrada lliure.



FORNELLS

Visita del Patge Reial: A les 12 hores, a la Plaça de s’Algaret (serà al Carrer de la Mar, si plou).



Festa de cap d’any: A partir de les 00 hores, festa al Carrer de la Mar, amb ball amb la música del grup Golden Dreams Trio.