No et perdis el càsting!

No els van posar les coses senzilles als quatre equips que van participar aquest dijous al càsting per a seleccionar concursants de Menorca pel concurs «No perdis el compàs!» que IB3 i TV3 estrenaran el 2017. Això sí, les proves eren difícils, pero els participants van riure molt al plató. El procés de selecció es va fer als estudis d’IB3 a Menorca. És el primer lloc on s’han fet els tests que continuaran aquests dies a Mallorca i Eivissa. En qualsevol cas els càstings no estan tancats i nous aspirants de l’Illa poden presentar-se encara. La selecció busca concursants que tinguin uns bons coneixements musicals i la cançó catalana té un important pes.



José Chicha Tudurí, el conegut disckjokey, formava part del primer equip que va entrar al plató per a ser gravat en una simulació del concurs. L’acompanyaven el seu fill Alex i el seu germanastre José Luis Seguí.



Si no fos pel bon humor amb què s’ho prenia el trio, l’examen al que van ser sotmesos semblava una tortura xinesa. Tenien que identificar les lletres cançons que no figuren entre les més populars del món; reconèixer artistes famosos i cantar algun tema seu; o encertar amb la lletra del «Bon dia» del Pets, «El mar» del grup Manel o «No ve d’un pam», de La Trinca, entre d’altres.



Les coses es van posar autènticament difícils quan els aspirants a concursants tenien que taral·lejar temes musicals amb el requisit que havien d’anar repetint la paraula «fuet, fuet, fuet»... Els familiars havien d’endevinar-los, però ni el mateix Chicha, amb tota la seva experiència de punxadiscos se’n sortia. Les rialles, però, estaven assegurades.



Pel mateix tràngol van passar després tres famílies més. La selecció va anar a càrrec de Reichel Delgado, de la productora DLO i amb llarga experiència a El Terrat, i Ángeles Simarro, de Nova Televisió. Busquen gent animada i amb coneixements musical, però vaja quins coneixements!