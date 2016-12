Algendar a través de les seves llegendes

L’Ajuntament de Ferreries juntament amb l’Agència de Turisme del Govern ha confeccionat una Guia Interactiva a través de les llegendes del Barranc d’Algendar.



Aquesta guia -presentada en versió catalana, castellana, anglesa i francesa- està dirigida a les escoles i també al turisme familiar i es presenta com un complement de les ja existents Rutes Naturals per Ferreries.



No és una guia descriptiva de l’entorn del Barranc com era aquella, sinó que prenent com a fil conductor les llegendes que s’hi ubiquen, conviden el visitant a descobrir el Barranc d’una manera interactiva, lúdica i divertida, tot mostrant-ne els seus tresors més amagats: les llegendes i cançons tradicionals; les mostres etnològiques, vestigis dels antics habitants del Barranc; la rica flora i fauna que hi habiten.



Atès que les llegendes del Barranc són d’una riquesa extraordinària, s’han pres com a fil conductor per a la guia que ha estat confeccionada per Illetra i Quatre Vents. S’han triat quatre llegendes l’acció de les quals se situa en l’itinerari proposat: «Sa Por des caçador», «Sa Perdiu Blanca», «Es Pas den Revull» i la llegenda més coneguda del Barranc, «Sa Núvia d’Algendar».



La guia, a part de donar a conèixer aquestes llegendes, planteja diferents propostes i enigmes la resposta o solució dels quals es trobaran en uns casos en el contingut de cadascuna de les llegendes i en altres, en l’entorn natural o, fins i tot, en la creativitat i imaginació dels fillets. Així, entre altres propostes, es convida els al·lots a cercar i descobrir el pas secret on s’amagava el moro Revull, a enregistrar un vídeo amb la cançó de la Núvia d’Algendar, a cercar fulles de plantes aromàtiques o a dibuixar plantes endèmiques úniques del Barranc.



Els usuaris que vulguin realitzar la Ruta podran dirigir-se a l’Ajuntament on trobaran uns tríptics, en els quals apareixen un mapa del recorregut amb la ubicació de les llegendes, informació sobre l’entorn, la transcripció de les llegendes i els enigmes i proves que el visitant haurà d’anar responent per completar la ruta.



A part dels tríptics de mà, el visitant s’anirà trobant en els punts exactes on s’ubiquen les quatre llegendes uns plafons en els quals es troba transcrita la informació bàsica. Per tal d’ampliar encara més l’experiència, en els cartells s’hi ha inclòs un codi que enllaça amb continguts informatius.