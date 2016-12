Navidad en todas las mesas

No todo el mundo pasa la Navidad donde quiere, ya sea por cuestiones de trabajo, salud o circunstancias familiares. «En el fondo son unas fiestas agridulces... Se mezclan la nostalgia, la alegría, la tristeza», reconoce Gloria Ocaña, coordinadora asistencia del Centro Sociosanitario Santa Rita, en Ciutadella. Es por ello que todo el personal se esfuerza por hacer que los residentes disfruten de este periodo festivo de la mejor forma posible.



Y ya se sabe, la gastronomía en Navidad es uno de los elementos que más se tienen en cuenta. En la cocina lo saben, y desde hace unas semanas el responsable de los fogones, Marc Miguel, con la supervisión de los nutricionistas, lleva diseñando un menú sorpresa para los residentes. «Yo lo hago con todo el cariño, como si fuera para mis abuelos, y he de decir que son gente muy agradecida», señala. Como María Melchor, de 81 años, que será una de las residentes que podrá salir a cenar con la familia. Eso sí, ella misma se encargará de preparar un plato que no puede faltar en la mesa, su caldo extremeño.



La Navidad es también una época especial en el Hospital Mateu Orfila, algo que se deja notar con seis menús especiales desde hoy hasta el día de Reyes para el disfrute de los pacientes. Mientras tanto, algunos médicos, como Alfonso Mosqueira, que presta servicios en la Clínica Menorca, en Ciutadella, tiene la suerte de estar de turno, pero «al llamado», como él explica. Ello le permite disfrutar de la fiesta si no ocurre nada grave. «Uno se acostumbra a este tipo de situaciones, pero al menos me permiten participar activamente en la celebración familiar», confiesa. Atentos al teléfono estarán también en los parques de bomberos. En el de Ciutadella ayer aún no se había decidido qué se cenará, pero tal y como avanza el jefe de la estación, Joan, Gorrías, «como siempre, sin excesos».



Las casas de acogida son otro de los lugares en los que se intenta que los usuarios salgan de sus rutinas habituales. En el caso de Ciutadella, el área de Servicios Sociales ha reservado para la decena de usuarios del centro mesa en un restaurante de la ciudad para mañana y el día de año nuevo. ¿El menú? Por el momento es sorpresa.



Tan poco se sabe, pese haber intentado averiguarlo, cuál será el menú en la cárcel de la Isla. Desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en Madrid, el gabinete de prensa se limita a decir, que, como no podría ser otra forma, «también se hará algo especial».