Un brindis per la dedicació i la fidelitat

El membres del consell d’administració d’Editorial Menorca, amb la seva presidenta Carme Serra al capdavant, i els treballadors d’«Es Diari» van celebrar aquest dimecres el tradicional acte de felicitació de les festes de Nadal i Any Nou. La novetat d’enguany ha estat l’homenatge que van rebre 19 treballadors amb 25 anys o més d’antiguitat a l’empresa editora.



La presidenta del Consell d’Administració Carme Serra va encetar l’acte amb unes paraules de felicitació i agraïment als assistents i, de forma especial, als 19 empleats de diferents departaments de l’empresa (administració, redacció, rotativa, repartiment i impremta) que duen 25 anys o més treballant a l’empresa i que «han fet possible que cada dia el diari surti al carrer i arribi a les mans dels lectors i subscriptors».



A continuació, el director d’«Es Diari», Josep Bagur, va emmarcar l’acte d’agraïment als treballadors en la celebració del 75è aniversari del periòdic, que va veure la llum per primera vegada l’1 de febrer de 1941.



Bagur va subratllar «l’esforç la fidelitat i la responsabilitat» dels referits treballadors envers l’empresa, així com de la resta de personal, que als darrers anys han hagut d’afrontar «una etapa gens fàcil» per mor de la crisi econòmica i de la pròpia crisi que afecta als mitjans de comunicació social. «El fotoperiodista Javier Coll simbolitza, pel fet de ser el més veterà amb 40 anys a l’empresa, la feina i dedicació de tots els treballadors, els quals aporten cada dia el millor per anar endavant», va concloure.



Seguidament, l’editor d’«Es Diari», Josep Pons Fraga, va donar lectura al llistat de treballadors distingits per la seva vinculació a l’empresa, de menor a major antiguitat laboral, els quals van rebre el far amb una placa commemorativa de l’acte.



També van assistir a l’acte els consellers de l’empresa editora Pedro Comas, Pedro Rullán, Mn. Gerard Villalonga, Francisco Tutzó y el director general de l’empresa Mariano Yepes.





Trobada dels col·laboradors de les seccions del Diari



Nombrosos col·laboradors d’«Es Diari», d’un total de 70 de les diferents seccions del periòdic, van assistir aquest dimecres fosquet a la trobada de Nadal que aquest mitjà va organitzar a la sala d’actes de l’Hotel Capri, a Maó. L’acte va comptar amb l’assistència de l’editor Josep Pons Fraga, el director general de l’empresa Mariano Yepes, i el director del rotatiu, Josep Bagur, els qual van subratllar la importància de la seva labor desinteressada, alguns d’ells al llarg de vàries dècades.