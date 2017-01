Una exnovia de Jesulín de Ubrique acusa de estafa a un joven mahonés

Natividad Expósito, mallorquina que fuera habitual de los programas de televisión y las revistas del corazón hace dos décadas a raíz de su relación como novia y amante del célebre torero Jesulín de Ubrique, ha presentado una denuncia en un juzgado de Palma contra un joven mahonés de 19 años de edad al que acusa de haberle engañado y estafado 75.000 euros en dos talones sin fondos.

Según la mujer, el joven mahonés firmó un acuerdo de inversión para una película que llevaría a la pantalla su libro autobiográfico, ‘Pocos ángeles y muchos demonios’, escrito hace dos años. El joven, que se presentó como un millonario inversor con muchos contactos, se obligaba a aportar un máximo de 2,4 millones de euros en el proyecto en el que iba a volcarse con la promesa de hallar más financiación.

La ex del torero de Ubrique explicó ayer a «Es Diari» que conoció al joven de Maó «a principios de 2016 en el rodaje de un corto en Palma en el que yo tenía un pequeño papel. Dos meses después, como sabía que yo quería hacer una película basada en el libro, me llamó diciendo que quería producírmela y empezamos a hablar, incluso me desplacé tres días a Menorca y conocí a sus padres para ir avanzando en el proyecto».

Recuerda la que fuera Maja de Balears y Miss Sa Pobla que antes «me había enviado una supuesta entrevista hecha por vuestro periódico el 15 de mayo de 2016 en la que hablaba de él como un joven millonario de la Isla, que estaba apunto de vender una aplicación por 45 millones de euros, y entonces acabé de creérmelo». Expósito involucró a un conocido director y actor español en el proyecto. «Viajamos a Barcelona acompañados por un amigo suyo –decía que era su socio, al que ya me había presentado en Menorca junto a su supuesta secretaria– para reunirnos con el director y el productor ejecutivo, convencidos de que iba todo hacia adelante y de que se iba a cerrar el acuerdo».

«Números rojos»

Tras mantener varias reuniones, el joven mahonés le entregó a la exmodelo en junio dos pagarés de 70.000 euros y 5.000 euros en concepto de gastos y confección del guión de la película. «Cuando llegó la fecha del vencimiento, en septiembre, fui a hacerlos efectivos y aquí se destapó todo el pastel. Nos dijo el responsable del banco que el joven, efectivamente, tenía en esa entidad una cuenta bancaria, pero que estaba en números rojos».

Nati Expósito y el productor ejecutivo del proyecto le pidieron entonces explicaciones «y nos dijo que él tiene sus tiempos para trabajar y que él los marcaba también para pagar con una desfachatez absoluta». Desde entonces, añade la mujer, «le he dicho varias veces que le iba a denunciar, pero no ha hecho caso e incluso hace un mes me llamó para decirme que nos viéramos tomando un café y nos pusiéramos de acuerdo, pero me negué en rotundo y le dije que hablara con mi abogado».

La mujer también le reclama otros 425 euros que le pidió el joven mahonés para que su imagen con el libro fuera portada de una revista cultural de Menorca, algo que nunca sucedió, indica la denuncia. También le acusa de no haberle abonado el importe de doce de sus libros que él tenía que vender en la Isla por un total de 200 euros, sin que se los haya reembolsado.

El último capítulo de esta relación está en un paquete que el joven se envió a sí mismo a Maó pero suplantando la identidad de la exmodelo mallorquina en el remitente. «Me llaman de Seur y me dicen que yo había enviado un paquete a Menorca dirigido a este joven. Suerte que tengo un mensaje de móvil en el que el presunto estafador reconoce que había falsificado mi identidad para enviarse un paquete. Todo está en manos de mi abogado y denunciado policialmente». El paquete sospechoso está bloqueado por la policía.

La denuncia concluye que todos los hechos suponen un delito de estafa, uno posible de falsedad documental y suplantación de identidad por los que reclamará en un momento procesal posterior cuando fije la cantidad.

«La realidad es que me ha estafado y todavía ni yo ni los otros implicados a los que yo involucré por su culpa podemos creernos que un niño nos haya engañado a todos», indica la exmodelo.

El denunciado niega la estafa

El joven denunciado, un espabilado emprendedor que al parecer pretendía introducirse en el mundo de la producción, aseguró tener conocimiento de la denuncia a través de este diario, pero declinó hacer declaraciones por el momento. En todo caso, niega haber estafado a la ex de Jesulín a la que admitió conocer y haberse relacionado con ella para hacer de mediador en la búsqueda de financiación para su película autobiográfica. El joven mahonés dijo desconocer la entrevista que habría falsificado utilizando la cabecera de este diario con el propósito de convencer a la exmodelo de su solvencia económica, y dejó entrever que aquella le habría utilizado para hacer creer al director, productor ejecutivo y guionistas, que disponía de un inversor para implicarlos en la película.