La herida en la explosión de gas tiene quemaduras en el 19 % de su cuerpo

La mujer herida el jueves en la explosión de gas que tuvo lugar en su domicilio, un primer piso de la calle S’Hort des Jurats, en Es Mercadal, presenta quemaduras en el 19 por ciento de su cuerpo, según información facilitada este jueves por el Hospital Universitario Vall d’Hebron, donde fue evacuada el mismo miércoles por la noche en la avioneta medicalizada tras ser atendida en Urgencias del «Mateu Orfila».



La joven de 26 años, natural de la misma población, permanece ingresada en la UCI de la Unidad de Quemados del prestigioso centro hospitalario barcelonés y su estado continúa siendo grave, indicaron las mismas fuentes.



La explosión se produjo por la acumulación de gas en una de las habitaciones del piso en el que reside la joven accidentada, emanado de una bombona de butano que se hallaba en ese mismo lugar. La onda expansiva derribó un tabique que conecta con el salón del inmueble, al tiempo que arrojó una silla por la terraza por la que también volaron los cristales de la vivienda que dan a la calle paralela a la carretera general. El deterioro general del piso vino motivado también por la densa humareda aunque no afectó a las otras tres viviendas del edificio más allá de los restos de humo impregnados en las paredes de la escalera.





Causas



Durante la mañana de este jueves, el equipo de especialistas de la Guardia Civil y el jefe de bomberos de Menorca, Joan Gorrías, realizaron una inspección ocular en el interior de la vivienda siniestrada para tratar de hallar las causas que originaron la deflagración.



A falta del informe que debe redactar la Benemérita, no hay dudas que la explosión se produjo por una acumulación de gas sin que se haya podido determinar la existencia de un punto de calor que la hubiera provocado.

En la vivienda no había ninguna estufa y la cocina es eléctrica aunque cualquier mal contacto pudo originar una chispa que originara la explosión.