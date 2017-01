Pelea violenta entre un ciclista y un conductor por una presunta acción temeraria

La acción, presuntamente temeraria, de un joven de 24 años, conductor de un Ford Fiesta, al rebasar en dos ocasiones a Kamal El Hihioui, destacado ciclista local, en la Carretera Nova, de Alaior, acabó en una violenta pelea entre ambos ocurrida en la gasolinera situada frente al campo de fútbol de Los Pinos, el pasado 29 de diciembre sobre la 1 del mediodía

El conductor del vehículo, natural de Venezuela, aunque residente en Alaior, tuvo que ser trasladado al Hospital Mateu Orfila en una ambulancia del 061 ya que quedó inconsciente un corto espacio de tiempo. Una vez reconocido fue dado de alta al constatar que sus lesiones no revestían gravedad. Hihioui fue citado a declarar, como investigado, por la Guardia Civil.

Al parecer, según ha relatado El Hihioui a este diario, el principal agredido le adelantó en la calle del pueblo, en dos ocasiones y sin guardar la distancia reglamentaria. «La primera vez ya me molestó, luego lo adelanté yo cuando estaba parado en el semáforo de la entrada del pueblo, y unos metros más allá volvió a rebasarme otra vez a 60 o 70 por hora». El Ford Fiesta, entonces, se detuvo en la gasolinera para repostar «y al verlo allí me paré al lado de la puerta del coche para recriminarle lo que había hecho porque era muy peligroso». Ahí se inició el forcejeo cuando el conductor se bajó del vehículo y, supuestamente, tiró al suelo al ciclista con la puerta, explica éste. Ambos rodaron por el suelo y se agredieron.

«Luego, al buscar algo que se le había caído, cogió mi bici la levantó y la tiró otra vez, y entonces sí, me fui hacia él y le di dos puñetazos para repeler lo que me había hecho mientras su novia también me pegaba», dice Kamal.

Con el agredido en el asfalto, la Policía Local acudió para realizar el atestado mientras aquél era conducido al Hospital, ya en presencia de la Guardia Civil Ambos protagonistas se han denunciado, aunque Kamal, asegura que no tenía intención de hacerlo. «Prefiero que haya sido esto que no un accidente por sus acciones porque las consecuencias habrían sido mucho peores para mi». La bicicleta no sufrió desperfectos de importancia mientras el ciclista tuvo una contusión en la espalda y el conductor, un traumatismo craneal y nasal leve y varias contusiones.