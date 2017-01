La condena doble a una conductora ebria y más zonas de marcha en Maó

Una mujer ha sido doblemente condenada por dos delitos contra la seguridad vial cometidos en las calles de Maó en septiembre de 2015 y en enero de 2016. La mujer, de origen sudamericano, en ambos casos conducía con más del triple de alcohol permitido en su cuerpo. No causó heridos pero se llevó por delante varios bolardos en el Camí d’Es Castell y varias piezas de hormigón de la calle Francesc Femenias.



El castigo. Ha sido condenada, en ambos casos por separado, a 21 días de trabajos en beneficio de la comunidad y a ocho meses y un día sin carné de conducir. Así deberá estar 16 meses sin poder conducir y cumplir 42 días de trabajos solidarios. Además tendrá que abonar 765 euros al Ayuntamiento de Maó por los destrozos ocasionados en la vía pública. Fue el resultado de conducir dos automóviles distintos con 0,87 y 0,80 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, respectivamente, en los dos siniestros que han originado sus condenas. ¿Habrá aprendido la lección?



La mujer detenida en Nochevieja. La mujer de 27 años detenida en Nochevieja cuando había saltado el muro de una casa situada en el Camí de Son Fornaris, de Ciutadella, no amenazó a los residentes en aquella casa, según ha precisado un familiar directo. La mujer, que portaba un cuchillo, lo hizo hastiada de la situación por un litigio referido a la ocupación del inmueble que, asegura, le pertenece. Les instó a que lo desalojaran de una vez o se autolesionaría con ese cuchillo. Avisadas las fuerzas policiales, la mujer fue detenida por allanamiento y se resistió a la detención dado el estado alterado en el que se hallaba.

La ‘marcha’ en Maó se dispersa. El auge que ha adquirido estas Navidades la zona de locales muy concentrados en el Moll de Llevant, de Maó, incide en el descenso -por ahora leve- de incidentes en las discotecas de la calle Borja Moll. Del mismo modo la presencia de un local de los denominados after en la calle Sinia Morera también supone que los últimos discotequeros del fin de semana continúen la juerga por aquel lugar y no se concentren en el exterior de otros locales. La ‘marcha’ en Maó se dispersa.

Jóvenes con conciencia al volante. Los jóvenes y los no tan jóvenes han hecho caso de las recomendaciones estas Navidades en la Isla. Durante la Nochevieja, por ejemplo, no se contabilizó ni un solo accidente en las carreteras menorquinas y solo tres sin heridos en la semana de Navidad. «Fuimos a Ciutadella a pasar la Nochevieja en dos coches y los dos conductores no bebieron ni una sola copa», comenta un mahonés de 19 años que no se divirtió en Es Pla como esperaba pero regresó, como sus ‘colegas’, sano y salvo. Es el ejemplo a seguir.



Rotonda ‘maldita’. La rotonda de la Vía de Ronda, prolongación de la calle Borja Moll hacia Francesc Femeninas, de Maó, que da acceso a la vía donde se encuentra el colegio Virgen del Carmen, se está quedando sin vallas. Una de ellas que ya apareció en esta sección, debió ser golpeada por un automóvil hace mes y medio y continúa precintada provisionalmente sin ser reparada. La de la prolongación de la calle, en dirección a Camí d’Es Castell fue arrancada por otro automóvil el pasado día 29 y ha sido sustituida por vallas móviles, mientras la arrancada sigue en el suelo en el descampado contiguo con el peligro que supone para los escolares que transitan a diario por aquella zona.



Agnes Antich. La joven periodista mallorquina ocupa desde hace unas semanas el puesto de jefa de prensa del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, que dejara vacante Maria Ferrer, ahora directora de Diario de Mallorca. La nueva responsable de comunicación, que ya estuvo en el gabinete de la Audiencia, ha trabajado con anterioridad en el diario Ara Balears y en IB3.