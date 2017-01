Desciende un 11% la justicia gratuita

A medida que se reactiva el mercado laboral desciende la denominada justicia gratuita. O lo que es lo mismo, cuanto más empleo tienen los ciudadanos de más ingresos disponen para acudir a abogados de pago en lugar de los del turno de oficio que pone a su disposición el Estado para aquellas personas con ingresos inferiores a 13.000, 16.000 o 19.000 euros anuales, según el número de componentes de la unidad familiar.



Por segundo año consecutivo han descendido las causas en las que han intervenido los abogados de oficio en Menorca. Una vez terminado 2.016 los letrados adscritos a la justicia gratuita han defendido en los últimos doce meses 1.375 expedientes, es decir, un 3 por ciento menos de los que se ocuparon en el año anterior, y un 11 por ciento por debajo de las que defendieron en 2.014. La tendencia, aunque mínima, se mantiene en tanto que disminuye el número de personas que precisan un abogado de oficio para atender su causa, lo que no quiere decir que haya descendido la litigiosidad en la Isla.



La comisión de justicia gratuita es la que toma las decisiones sobre las solicitudes que recibe de particulares para conseguir abogados de oficio. En el último año, como sucediera en el anterior, el volumen de peticiones rechazadas ha vuelto a aumentar debido a que las retribuciones de los solicitantes superaban los máximos exigidos.



En general los números se mantienen o sufren un ligero incremento en la mayoría de causas. Las civiles, violencia de género y laborales no experimentan cambios sustanciales.



Las modificaciones que inciden en el descenso generalizado son las de índole penal y las referidas a ejecucuciones hipotecarias. No se trata de un descenso relevante en delitos penales, sino que quienes los cometen no acuden a la justicia gratuita.



En cuanto al descenso de las ejecuciones hipotecarias a la mitad de las del año 2.015, en este caso sí pueden tomarse como un ejemplo de la incipiente recuperación económica, además de la negociación de las entidades bancarias con los clientes que ha permitido evitar un mayor número de ellas hasta reducirlas a 10, un 50% menos respecto al año anterior.



En cuanto a las de violencia de género, a pesar del aumento del número de denuncias, los 17 abogados de oficio que las ocupan en la Isla -13 en Maó y 4 en Ciutadella- se han encargado de 114 presuntas víctimas. Este turno de oficio específico para la violencia de género se instauró en Menorca hace solo dos años, pese a que la ley llevaba diez años ya en vigor y los abogados adscritos a él han tenido que realizar una preparación obligada específica.



En la actualidad 48 abogados del Colegio balear en Menorca están inscritos voluntariamente en el turno de justicia gratuita, entre los 170 que componen el censo insular.