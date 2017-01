Humo que acaba en solo un susto

Los Bomberos y la Policía Local de Ciutadella han acudido este viernes por la mañana a un piso de Dalt es Penyals advertidos por un vecino que observaba la existencia de humo que salía de la vivienda.



Después de tener que forzar la puerta del piso, situado en la primera planta de la calle Sant Salomó número 2, al no hallarse nadie en su interior, se ha procedido a apagar un fogón en el que se hallaba una olla, origen del humo.



No ha sido necesaria ninguna otra actuación al no existir fuego y solo se han sacado de la vivienda tres perros que se hallaban en ella.