Més per Menorca quiere que el Parlament lo presida una mujer

El portavoz de MÉS per Menorca en el Parlament balear, Nel Martí, ha asegurado hoy que prefiere que la nueva presidenta del Parlament sea una mujer de Podemos, MÉS per Mallorca o Gent per Formentera.



Asimismo, ha destacado la necesidad de que sea una persona que dé «estabilidad y empuje» a la cámara autonómica.



«Para qué eso sea así la decisión se ha de tomar con la complicidad y unanimidad de todos los firmantes de los Acuerdos por el Cambio», ha manifestado a través de un comunicado.



El diputado ha asegurado que confían en Podemos, «pero no se trata de aceptar propuestas con los ojos cerrados».



Asimismo, Martí ha señalado que existen otros aspectos a tener en cuenta a la hora de proponer un nombre «presidenciable» como mantener la proporcionalidad parlamentaria de los diferentes grupos, conseguir que todos los firmantes de los Acuerdos se sientan representados, conseguir una Mesa «más paritaria» y velar por un cierto equilibrio territorial.