Joves per la Pública protesta por el frío que se pasa en los centros educativos

El colectivo de estudiantes Joves per la Pública protagonizó ayer una jornada reivindicativa en las redes sociales para denunciar el mal funcionamiento del sistema de calefacción en varios centros educativos de Menorca. Además de los problemas que afectan a los institutos ‘Cap de Llevant’ de Maó y ‘Josep Miquel Guàrdia’ de Alaior, este movimiento sostiene que la climatización también es deficiente en el ‘Pasqual Calbó’ y el ‘Joan Ramis’ de Maó, así como en el ‘Maria Àngels Cardona’ de Ciutadella. En este último caso aseguran que «en una parte del centro hace mucho calor y en la otra mucho frío».

⚡️ “La Guerra de les Calderes” ⚡️https://t.co/CrL0UszIwJ — Joves per la Pública (@jovesxpublica) 15 de enero de 2017

Las quejas se dirigieron a través de las cuentas de la presidenta del Govern, Francina Armengol, la del Consell de Menorca, Maite Salord, y el conseller insular de Cultura, Miquel Àngel Maria, entre otros, así como a los diputados del grupo parlamentario de Més per Menorca, que el año pasado introdujeron una enmienda a los presupuestos del Govern para la reparación de la calefacción del ‘Cap de Llevant’, una partida de 90,000 euros que todavía no ha sido ejecutada por la Conselleria. Este instituto, recuerdan, «lleva informando desde 2010 que se debe cambiar la caldera, no hay excusas porque hay dinero para hacerlo».

Joves per la Pública también dirigió un mensaje al sindicato educativo Stei-i: «Profesores de Menorca, compartimos aula con vosotros, ¿somos los únicos que lucharemos por unas condiciones dignas o pensáis hacer algo?». Aseguran que si no se toman medidas esta semana par resolver el problema iniciarán protestas.