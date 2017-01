La mejora de la economía no incide en la natalidad, que sigue estancada

El refranero dice que los niños traen un pan debajo del brazo pero no parece que esa sabiduría popular convenza a los que están hoy en edad de procrear. Los síntomas de recuperación económica no han animado a las parejas a tener hijos, el número de nacimientos permanece estable, en unas cifras similares durante los últimos cuatro años, y la natalidad, con una media de dos partos diarios en 2016, no ha recuperado los valores previos a la recesión.



El año pasado se atendieron 732 partos en Menorca, entre los que se registraron en el Hospital Mateu Orfila y los que lo hicieron en los dos centros privados de la Clínica Juaneda Menorca. Un recuento que no incluye aquellos cuyas madres decidieron dar a luz en su propia casa, un grupo muy minoritario.



La gran mayoría de los menorquines nace en Maó, en el hospital de referencia en la Isla y con la cobertura de la sanidad pública. Muchos son mahoneses circunstanciales y por pocos días ya que sus madres llegan de todos los municipios para alumbrar en la maternidad del «Mateu Orfila».



En 2016 los equipos médicos y de matronas atendieron 582 partos en el centro público, que se sumaron a los 150 de los dos centros privados del grupo Juaneda, en la Policlínica Verge de Gràcia (45 partos) y en la Clínica Menorca de Ciutadella (105 partos).





