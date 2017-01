Correos se traslada sin concretar el futuro del edificio de Bon Aire

La sede de Correos que ahora se encuentra en el centro de Maó cambiará de ubicación en el segundo semestre del año. Dejará de ocupar el viejo edificio de la calle Bon Aire para trasladarse a unas dependencias que se encuentran en el número 76 de la calle Ciutadella, donde conecta con S’Arraval y Josep Maria Quadrado. Estas se utilizarán en régimen de alquiler, debidamente adaptadas a su nuevo uso, según confirmaron este viernes fuentes de la empresa.



Las mismas fuentes indican que el cambio de dependencias responde a la voluntad de mejorar el servicio al cliente, aunque es de sobras conocido el mal estado en el que se encuentra el edificio actual, por lo que requeriría una considerable intervención. Desde Correos no concretan cuál va a ser el futuro uso de este inmueble, si se acometerán algún tipo de obras de remodelación en un plazo corto de tiempo o si la sede de la empresa podría volver a la calle Bon Aire una vez la hipotética reforma se haya acometido. El edificio es de titularidad del Estado. De momento queda vacío, sin uso, a la espera de futuras intervenciones todavía no aprobadas.



En noviembre de 2009, Correos ya habilitó unas dependencias en el Polígono Industrial de Maó para albergar su centro de tratamiento postal y dos unidades de reparto, dejando el edificio de la calle Bon Aire solo para atención al cliente en la planta baja del mismo. única hábil. De este modo se pudo mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados y acometer unas funciones logísticas que en el centro de Maó se veían seriamente comprometidas.



Poco antes, en agosto del mismo año, desde Correos se manifestó su intención de desprenderse del edificio de la calle Bon Aire, con una cesión o venta a las administraciones locales, operación que permitiría no dejar perder un inmueble emblemático de la ciudad. En su momento se habló también de la posibilidad de acometer un proyecto de reforma integral del mismo.