El alcalde de Es Castell acusa a Més de querer «coartar la libertad»

Contundente respuesta del alcalde de Es Castell, Lluís Camps, a las críticas realizadas por Més per Menorca a raíz de la jura civil de bandera celebrada el pasado 9 de octubre.



Camps les acusa de querer «coartar la libertad de muchos menorquines que se sienten orgullosos de ser españoles», algo que, a su parecer, es una muestra de la «democracia mal entendida» de los ecosoberanistas. El alcalde dice sentirse orgulloso de haber acogido el simbólico acto ya que «no tengo dudas de mis señas de identidad, a diferencia de lo que les pasa a los miembros de Més per Menorca, que no solo reniegan de sus orígenes, sino que tratan de imponer su ideología y postulados a todos los que no piensan como ellos, a pesar de ser una amplia mayoría de ciudadanos». Se pregunta, también, si Més hubiera sido igualmente crítico si el acto hubiera sido en defensa de los Països Catalans.



Camps pide respeto y tolerancia para la Comandancia General de Balears y los menorquines que quisieron asistir al acto.



Aprovecha también para criticar que sus rivales políticos dediquen tiempo a estas cuestiones, «tres meses después de la celebración» y en cambio no luchen por defender los intereses de Es Castell, como es el caso del proyecto de tratamiento terciario de la depuradora de Maó-Es Castell. En este sentido, carga directamente contra la presidenta del Consell, Maite Salord, a quien acusa de no haber hecho «nada» y también a Més como socio del Govern del pacte.