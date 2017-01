Los funerales se celebran sin cuerpo presente a la espera del nuevo decreto

La reciente divulgación en los medios de comunicación de la existencia en Balears de una ley de 1997, para muchos desconocida, que impide la celebración de los funerales de cuerpo presente, y que se venía incumpliendo de forma sistemática en aras de la arraigada tradición, ha provocado que los responsables de la Conselleria de Salud en la Isla hayan optado desde entonces por no autorizar esta práctica a las empresas funerarias.



Así las cosas, y como práctica general, desde hace dos meses aproximadamente no se celebran funerales con cuerpo presente en la Isla. Una moción de UPCM en el Ayuntamiento de Ciutadella sobre la revisión de esta normativa puso a los implicados en alerta. El debate estaba servido y se ponía sobre la mesa una ley antigua, pero tan vigente como cualquier otra, que impedía las ceremonias con este formato.



El debate generó consultas y comentarios. Los responsables de Sanidad en la Isla, informan diversas fuentes, no dejaron lugar a dudas a las funerarias en este sentido. La ley manda y cualquier incidencia recaería sobre su responsabilidad. Ellos no podían permitir explícitamente lo que iba en contra de la ley. Por tanto, no se puede. Y se dejó de hacer.





