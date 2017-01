Més critica que la jura de bandera para civiles de Es Castell costara 3.655 €

MÉS per Menorca ha criticado que el acto de jura de bandera para civiles que se celebró en Es Castell el pasado mes de octubre costó 3.655 euros de dinero público.



«No es una cantidad muy importante, pero sí es un gasto innecesario e inútil para sufragar un acto que tiene mucho de militar y poco de civil», ha señalado la formación menorquinista a través de un comunicado.



MÉS per Menorca ha considerado que este tipo de acontecimientos son «una expresión militar que tienen todavía reminiscencias franquistas».



«Entendemos que tras más de 40 años de la muerte del dictador y de 38 años desde la implantación del sistema democrático, los actos de enaltecimiento militar no son otra cosa que querer mantener un estatus de presencia militar autoritaria para infundir a la sociedad un mensaje de garantía uniforme e imperialista de España», ha subrayado.



De este modo, MÉS per Menorca ha insistido en que este tipo de celebración es «anacrónica». «Reprobamos estos actos y denunciamos el gasto inútil de recursos públicos que supone su organización», han concluido.