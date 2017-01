Teatre, música i tradició per al Sant Antoni de Maó

Teatre, música, actes tradicionals i activitats vinculades a l’Any Pascal Calbó composen el gruix del programa d’actes de l’Ajuntament de Maó per les festes de Sant Antoni que es va presentar aquest dimecres.



A la festa tradicional es tornarà a escenificar la conquesta de Menorca amb la participació dels geganters, la Banda de Música de Maó i els cors de l’Orfeó amb Vicente Andreu i Susanna Domínguez com a narradors. Serà el dissabte a la Plaça del Carme en el marc de la Fira de Sant Antoni que es perllongarà de les 10 del matí fins a les 20 hores.



La festa de la revetlla de Sant Antoni serà el dilluns al Claustre del Carme, a partir de les 20 hores. El dimarts, dia de la festa del patró de Menorca, es farà a les 12 hores la concentració d’animals davant la parròquia de Sant Antoni i la benedicció serà al carrer de ses Moreres.



En quant als actes culturals destaca com a novetat una visita pública a la primera obra pintada per Pasqual Calbó que es localitza a la botiga Sunglass Hut i està programada pel dissabte de 10 a 21 hores. El divendres serà un dia de microteatre amb el festival que es fa a diferents escenaris. Dissabte i diumenge hi ha representació a l’Orfeó de «Mal año de lobos». Al Principal, el dissabte es fa la gala de «Es Diari» i el dimarts el concert de la Simfònica amb Simón Orfila.





Els animals, protagonistes a la festa de Sant Lluís



Els animals són els grans protagonistes del programa d’actes per Sant Antoni que ha preparat l’Ajuntament de Sant Lluís. El dia de la festa, a més de la tradicional beneïda al Pla de Cas Rector a les 10.30 del matí, és farà una fira a l’aparcament del camí de s’Ullastrar a partir d’aquella mateixa hora fins a les 17 hores. En aquesta fira hi haura a migdia una mostra a càrrec d’Agility Menorca, a les 12.30 una exhibició de falconeria, a les 13.15 una solta de coloms, a les 13.15 un espectacle de cavalls, a les 13.30 una demostració de cans antidroga i explosius de la Guàrdia Civil, a les 13.30 fideuà popular, a les 15.30 una desfilada de cans per a ser adoptats i a les 16 hores una classe oberta i gratuïta d’equitació, prèvia inscripció a l’oficina de Festes de l’Ajuntament fins al 16 de gener.