La calefacción vuelve a fallar en dos institutos

Dos institutos de la Isla han regresado a las aulas después de las vacaciones de Navidad con un problema que conocen ya de sobra. Sus respectivos sistemas de climatización no funcionan bien, por lo que no han podido combatir como es debido el descenso de las temperaturas experimentado esta semana. Los recientes apaños en las calderas y canalizaciones del IES Josep Miquel Guàrdia de Alaior y del IES Cap de Llevant de Maó no han evitado que algunos de sus alumnos tuvieran que seguir las clases ataviados con abrigos, gorros, mantas o bufandas.



La instalación del «Guàrdia» se reparó a finales del año pasado, pero el lunes, cuando le dieron al on, empezó a dar problemas. Los técnicos acudieron de inmediato, explican desde el centro, y la caldera se puso en marcha de forma correcta el martes, pero el calor no llega a todas las aulas.



En el caso del IES Cap de Llevant ocurre algo similar. No toda la instalación está en óptimas condiciones. La caldera falla, y aunque el resto del dispositivo está bien, existe un evidente desajuste.