Seijas se siente legitimada y libre para defender a Menorca en el Parlament

Montserrat Seijas ha ratificado la mañana de este martes que, a pesar de sentirse sola, no dejará el acta de diputada en el Parlament, "me siento legitimada porque ellos no representan el Podemos que votó la ciudadanía, ahora no tendré que condicionar los intereses de Menorca a las negociaciones de Jarabo y Armengol", ha dicho en un concurrida rueda de prensa en un bar de Ciutadella. Eso no significa que vaya a votar con el PP y se ponga en riesgo la mayoría en la institución, "en absoluto, votaré con la izquierda, seguiré con el programa de Podemos", ha precisado.

Seijas ha cargado especialmente contra la dirección del partido en Balears y la votación del lunes en el seno del grupo parlamentario que aprobó su expulsión y la de Huertas del mismo. Denuncia el chantaje a los diputados de su grupo, a los que se dijo que eran libres de votar "pero luego el partido también era libre de tomar las decisiones que considerara adecuadas" y agrega, decepcionada, que algunos "compañeros de Podemos son ahora más casta que el PP".

Seijas ha dicho que, "evidentemente, no soy niña buena" en alusión a la filtración de una grabación reciente entre Carmen Azpelicueta y el presidente del disuelto comité de garantías, aunque no podía dejar pasar de ningún modo "que me hubieran puesto el cartel de corrupta".

La diputada menorquina mantiene dos denuncias judiciales contra Alberto Jarabo, la primera por falsificación de su firma y la segunda, pendiente de un acto de conciliación, por la acusación de "quien la hace la paga" del presidente del partido dirigida hacia ella.