Més per Menorca pide a Podemos que priorice la estabilidad institucional

Més per Menorca ha asegurado que la situación derivada de la crisis interna de Podemos que afecta al Parlament se debe resolver "priorizando la estabilidad institucional".



"No es momento de pensar en clave de réditos partidistas sino en clave de un Parlament y un Govern estables y eficientes", ha señalado el diputado portavoz de la formación menorquinista, Nel Martí.



El parlamentario ha señalado que la estabilidad "solo se puede conseguir partiendo de que cualquier renegociación se realice priorizando la fuerza de la unidad de las formaciones políticas comprometidas con el cambio", según un comunicado de la formación.



"Un gobierno de cambio necesita estabilidad, y la estabilidad la da una mayoría parlamentaria suficiente para hacer frente a cambios legislativos y a leyes de presupuestos transformadores y progresistas", ha manifestado.



Martí ha recordado que durante el año y medio de vigencia de los Acuerdos por el Cambio se han conseguido grandes metas tales como la derogación de la Ley de Símbolos, la recuperación del requisito del catalán, la implementación de una Renta Básica o la creación del impuesto sostenible, entre otras.



"Los votantes que han confiado en alguna de las cuatro formaciones firmantes de los Acuerdos no nos perdonarían que ahora no diésemos continuidad a la labor iniciada", ha indicado