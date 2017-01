Medio Ambiente y el Seprona detectan 14 vertidos ilegales

Los agentes de la Conselleria balear de Medio Ambiente y los del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han detectado desde el año 2015 un total de 14 puntos de vertidos ilegales a lo largo y ancho de la isla, un porcentaje muy bajo del total de 142 detectados en el conjunto de Balears, aunque son más de los 13 denunciados en Eivissa. Son los últimos datos facilitados por el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, en respuesta parlamentaria a pregunta del Grupo Mixto.



Ciutadella es el municipio menorquín en el que se han detectado más vertidos incontrolados, cinco, seguido de Alaior, con cuatro, de Sant Lluís, con dos, y de Ferreries, Maó y Es Castell, con uno cada uno, mientras que en Es Mercadal y Es Migjorn no se ha detectado ninguno, aunque hay que tener en cuenta que, como explica el director general de Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos, Sebastià Sansó, su departamento no es el único que tiene la competencia: «Si el tamaño del vertido es pequeño y no es peligroso los pueden controlar directamente los ayuntamientos».





