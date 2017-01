Los equipos municipales de Familia se oponen en bloque al plan del Consell

El borrador del primer Pla Insular de Familia que ha elaborado la conselleria de Bienestar Social ha levantado ampollas entre los técnicos municipales encargados de estos asuntos. Los Equipos Municipales de Intervención Familiar (EMIF) de los ocho ayuntamientos han presentado de forma conjunta alegaciones al documento en las que apuntan a un informe para el que no se ha tenido en cuenta el trabajo que realizan los servicios y entidades implicadas en familia. Piden que se vuelva a redactar «en el marco de un proceso de participación real» para obtener un documento «coherente», con una «estructura clara», que «garantice su continuidad» y «establezca un marco concreto de coordinación y seguimiento».



Lamentan la ausencia de participación de los ayuntamientos, así como de otros servicios que deberían estar implicados como Educación o Sanidad. «El plan no incluye de manera transversal otros departamentos del Consell», de ahí que exijan que se abra un grupo de trabajo bien coordinado. Carece de estructura, falta concreción, incluye cantidad de juicios de valor y detectan confusión en la definición de los equipos municipales de intervención. Son algunos de los reveses a que apuntan estos equipos de intervención familiar. A ello, añaden que hay pocas referencias a la figura de los EMIF que tiene el objetivo de dar respuesta a las necesidades reales de las familias con una larga trayectoria de formación y consolidación.



A esta batería de alegaciones que han presentado los ocho equipos de intervención cabe sumar sus dudas sobre la red y sus profesionales. El borrador del Plan habla de una revisión de la red EMIF «y los profesionales que los formamos no tenemos conocimiento de ello». De ahí que pidan conocer el alcance de esta revisión, en qué documento queda reflejada y qué profesionales han participado.



La consellera de Bienestar Social y Familia, Maria Cabrisas, ya ha convocado a los ocho EMIF a una reunión de cara a la próxima semana para redirigir el tema y buscar una solución que permita dar un enfoque global al Plan Insular de Familia.