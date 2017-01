El Centro de Día de Es Mercadal ocupa 7 plazas de dependencia

La puesta en funcionamiento del Centro de Día para personas mayores en Es Mercadal ha permitido que empiecen a ocuparse las primeras plazas de dependencia que el Consell convenió, la pasada legislatura, con el Govern balear.



La utilización de dichas plazas, que en el caso del nuevo equipamiento de Es Mercadal suman un total de once, es progresiva, explicó este miércoles el alcalde, Francesc Ametller. Así, el 3 de enero entraron tres usuarios, que anteriormente debían desplazarse al centro de Es Migjorn Gran, y este mismo miércoles se ocuparon otras cuatro plazas.



Aún quedan otras cuatro que gestiona la Conselleria de Bienestar Social en coordinación con el área de servicios sociales del Ayuntamiento. Otras seis plazas del nuevo centro son de gestión municipal con prioridad para los vecinos, mientras que en las plazas concertadas por el Consell con el Govern la lista admite usuarios de cualquier población.



En Es Mercadal hay otras cuatro nuevas plazas en el geriátrico, dos de ellas autorizadas para convalecencia por el IB-Salut, una de respiro familiar y una última de dependencia concertada con el Consell y el Govern.





Obras pendientes



El resto de las plazas a financiar por la Comunidad Autónoma, en las residencias geriátricas de Sant Lluís y Ferreries, aún no pueden ser ocupadas porque ambos centros siguen pendientes de sus respectivos proyectos de ampliación.



El Ayuntamiento de Sant Lluís anunció el pasado verano que no contempla realizar las obras de ampliación en este mandato, como mucho se plantearía iniciarlas a finales del mismo. El geriátrico de dicho municipio contaría con una docena de plazas concertadas con el Govern para personas dependientes.



En Ferreries el gobierno local también se ha dado un tiempo para la ampliación de su geriátrico. Aprobó prorrogar la gestión por un año a Intress, hasta agosto de 2017, y dejar a la concesionaria que gane el futuro concurso que acometa las obras.