Sugrañes reconoce que aplicar un PGOU «desfasado» está siendo un caos

El pleno celebrado en el Ayuntamiento de Alaior rechazó este viernes de forma unánime admitir a trámite el Plan Parcial que la empresa Cesgarden presentó para desarrollar el Área de Reconversión Territorial (ART-04) de Son Bou, donde pretende ejecutar su proyecto urbanístico. La compañía no pierde el derecho de materializar el aprovechamiento, aunque deberá hacerlo cuando esté aprobado el nuevo Plan General de Ordenación Urbana en el que trabaja el Consistorio. Al tener un planeamiento que no está adaptado al PTI, tras su anulación por vía judicial, no es posible admitir la tramitación de este Plan Parcial. La empresa solicitaba también una modificación puntual del PGOU para incluir esta ART, que el Ayuntamiento no ha aceptado porque ya está trabajando en un documento nuevo.



La alcaldesa, Misericordia Sugrañes, duda sobre cuando va a ser posible avanzar en estos trámites urbanísticos, puesto que «si el Consell está elaborando otro PTI», al que hay que adaptarse, «no sabemos cuanto tardará en estar aprobado».



Consideró también que Cesgarden ha actuado «de mala fe», porque presentó el Plan Parcial «solo ocho días después de que se publicara en el BOIB la suspensión de tramitación de planes y licencias», cuando en realidad tenía la obligación de presentarlo entre los años 2010 y 2013 y «no lo hizo», indica. Sin esta suspensión de unidades de actuación, se abría la puerta a las indemnizaciones ante la inseguridad jurídica que planeaba sobre el Ayuntamiento. Por otra parte, el alcaldesa indica que la zona de desarrollo no tiene infraestructuras, por lo que se deberán ejecutar para que la compañía pueda consolidar sus derechos urbanísticos. Sugrañes indica que «tendremos que solicitar al Consell que se haga cargo del coste».



Con todo ello, la alcaldesa reconoció ayer que tener que aplicar un PGOU «desfasado», el de 1994, está generando una «situación de caos» en el Ayuntamiento. Avanzó que «el día a día urbanístico es muy complicado» porque hay muchos particulares perjudicados por la anulación del planeamiento con «unas necesidades a las que es muy difícil darles solución y esto les perjudica».



Es por eso que aseguraba que si «el primer mandato fue el del trabajo para sacar a flote el Ayuntamiento en materia económica, el segundo es el del desbarajuste en cuanto a tramitación urbanística», aseveraba la alcaldesa.



Este punto del día se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos que conforman el Ayuntamiento.