El Gobierno duplica el peaje a las energías renovables en Menorca y Mallorca

Nuevo golpe a la implantación de las renovables. En este caso los perjudicados son tan solo los autoconsumidores de Balears. Y es que generar y consumir energía limpia en Menorca, y también en Mallorca, será el doble de caro a partir del 1 de enero. El Gobierno central ha decidido subir la parte variable del autoconsumo en ambas islas, lo que se conoce como «impuesto al sol».



Así pues, y según lo cálculos del director general de Energía del Govern, Joan Groizard, el coste medio de producir y consumir un megavatio hora de energía verde costará ahora 40 euros (el precio varia desde los 20 a los 70 euros dependiendo de la potencia de las placas solares, el tramo contratado, etc...), cuando el coste hasta la fecha era de 19 euros.



Esta circunstancia responde a que a los productores se les imputarán en la parte de cargos variables los costes de las redes eléctricas, lo que no ocurre en la Península. De este modo, generar y consumir energía limpia aquí será más caro que hacerlo en el resto del país. «Todo un despropósito», en palabras de Groizard, quien asegura que es «una decisión política para cuadrar números», puesto que es el Estado quien decide quién tiene que ingresar en el deficitario sistema eléctrico estatal.





