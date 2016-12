Air Europa dejará de operar la ruta con Barcelona el 16 de enero

La compañía Air Europa dejará de operar la ruta regular entre Menorca y Barcelona a partir del próximo 16 de enero. La decisión obedece, según apunta la aerolínea, a un «reajuste de la operativa». No obstante, la supresión del enlace coincide con el aterrizaje de la aerolínea irlandesa Ryanair en esta misma ruta en temporada invernal.



Air Europa llevaba desde el 1 de noviembre de 2015 ofertando tres conexiones diarias entre Menorca y Barcelona. En ese mismo momento, la compañía redujo a la mitad las frecuencias diarias con Palma y lo compensó con la incorporación de los vuelos con la Ciudad Condal. Ahora da un paso atrás. En aquel momento el mercado invernal con Barcelona carecía de competencia. Estaba solo en manos de Vueling.



La decisión de suprimir la ruta regular con Barcelona en temporada invernal no viene, de momento, acompañada de un incremento de las frecuencias del vuelo interislas. No obstante, Air Europa avanza que su intención es «reforzar en temporada alta la ruta Palma-Maó».



Según la aerolínea que preside Juan José Hidalgo, no habrá vuelos directos regulares a la capital catalana a partir del lunes día 16 de enero. Y por el momento, y a falta de que conocer la programación del verano, no hay fecha concreta para reincorporar esta ruta.



Air Europa apunta, sin embargo, que desde el próximo 14 de marzo y hasta el 2 de mayo la compañía operará los martes un vuelo que enlazará Barcelona con Menorca.



Cabe recordar que este reajuste deja la ruta en manos de Ryanair y Vueling, después de que la compañía irlandesa la recuperara a finales de octubre. La dejó de operar en noviembre de 2013 y ha regresado ofertando durante toda la temporada baja un trayecto diario de ida y vuelta. Por su parte, Vueling oferta cuatros vuelos de ida y otros cuatro de vuelta.



Air Europa ha sido, posiblemente, la primera víctima de la agresiva política de precios de la low cost irlandesa.