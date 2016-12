Cesgarden activa el desarrollo de la zona de Son Bou objeto de la sentencia millonaria

Cesgarden ha puesto en marcha el engranaje para consolidar sus derechos urbanísticos en Son Bou, reconocidos judicialmente. Ha presentado ante el Ayuntamiento de Alaior el Plan Parcial y un estudio ambiental del Área de Reconversión Territorial (ART-04) para desarrollar en esta zona su proyecto. Y es que, además de la sentencia millonaria que obliga al Consell a abonar a plazos 28,8 millones de euros, la promotora tiene derecho a ejecutar su proyecto de hotel, aunque en una zona de la urbanización distinta a la inicialmente proyectada y con un aprovechamiento menor.



Cesgarden no solo presentó en junio de 2015 el Plan Parcial y el estudio ambiental sino que, un año después, en concreto, el pasado mes de julio, la entidad pidió al Ayuntamiento que tramitara la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 1994, vigente en estos momentos, y el Plan Parcial para poder avanzar en el proyecto. No obstante, el Ayuntamiento inadmitirá este viernes en el pleno esta petición.



La alcaldesa de Alaior, Misericordia Sugrañes, explica que la modificación puntual del PGOU no tiene sentido desde el punto de vista que el Ayuntamiento ya ha redactado el avance de revisión y adaptación del PGOU. Además, en breve se publicarán los pliegos que han de regir la licitación del concurso para la redacción del nuevo planeamiento urbanístico. Actualmente se está recabando información, en concreto, se está pendientes del departamento de cartografía del Consell, avanza Sugrañes.



Así, no admitirá a trámite la aprobación del Plan Parcial porque el PGOU no está adaptado al PTI, un paso previo a la aprobación del planeamiento de desarrollo. Y tampoco se admite la modificación puntual del PGOU, como solicitaba Cesgarden, porque «ya está en trámites el procedimiento para su adaptación». Además, tres informes (de la secretaria, del técnico municipal y un informe externo) consideran «desfavorable» la tramitación de ambas peticiones de Cesgarden. Sugrañes indica que «Cesgarden no pierde su derecho, que tiene reconocido por sentencia, sino que tan solo se le emplaza a esperar al nuevo PGOU, ya adaptado al PTI».



La alcaldesa indica, sin embargo, que la compañía «incumplió sus obligaciones» al no presentar este Plan Parcial a tiempo. El programa de actuación indicaba que lo debía presentar entre los años 2010 y 2013.