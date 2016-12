Seguridad Alimentaria abre expediente a ocho restaurantes

La Dirección General de Salud Pública del Govern ha abierto expedientes de sanción a ocho restaurantes de Menorca motivados por problemas de higiene y formación de los trabajadores así como por deficiencias estructurales en las instalaciones. Aunque «Menorca nos sale un poco mejor en la foto» que el resto de Balears, explicó este martes la jefa del Servicio de Seguridad Alimentaria, Margalida Buades, la problemática, en general, se repite en cada isla: cocinas pequeñas, cámaras frigoríficas que en verano no dan abasto para el número de clientes que se atienden, más riesgos de contaminación cruzada, más desorden y por lo tanto, más difícil mantener una higiene adecuada.



Otro gran problema detectado es el estructural, que supone la falta de espacios adecuados para el servicio que se pretende dar. «A esto se añade la contratación eventual», explica Buades, que implica que los trabajadores «no siempre están bien preparados y las prácticas de higiene no son las óptimas».



En Menorca las zonas turísticas «están más asentadas, no hay tanto cambio de establecimientos y en general, hay más profesionalización del sector», asegura la jefa de Seguridad Alimentaria.



La mayor afluencia turística de este verano también ha influido en el aumento de las propuestas de sanción por parte de los inspectores. «No se debe tanto al hecho de que haya más gente sino a que se han hecho las inspecciones en función del riesgo».