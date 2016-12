La baja participación en la votación deja en el aire la Junta de Caixers de Maó

El proceso electoral establecido para la elección de la nueva Junta de Caixers de Maó no ha contado con la participación suficiente como para dar por válida la única candidatura presentada. De los 232 caixers censados y llamados a la votación, solo 58 depositaron su papeleta en la urna, un 25 por ciento. Este porcentaje se sitúa claramente por debajo del 50 por ciento mínimo establecido para poder dar por refrendado el equipo liderado por el aspirante a caixer casat Rafel Carreras. Ahora, por tanto, la decisión recae en la Alcaldía.



La votación se desarrolló por espacio de una semana. Ayer se realizó el escrutinio. De los 58 votos emitidos, 41 fueron favorables a la única candidatura presentada (70 por ciento) y el resto, 17, eran votos en blanco. Las razones de esta reducida participación pueden ser varias: censados que residen fuera, jinetes que participan en algún jaleo pero que se desentienden de este tipo de procesos o personas que, sin ser partidarias de los candidatos, han preferido no manifestarse y forzar lo que ha acabado ocurriendo.





