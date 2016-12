Maó aprueba un plan de sequía para lograr un uso más eficiente del agua

El Ayuntamiento de Maó aprobó anoche un plan de emergencia por sequía que propone aplicar medidas dirigidas a un uso más eficiente del agua «con el objetivo de llegar a no extraer más de la que se recupera», explica la alcaldesa Conxa Juanola. El municipio ha vivido en situación de prealerta por sequía hidrológica todo lo que va de siglo, no recuperó niveles de normalidad hasta el invierno de 2012, pero los tres últimos veranos ha vuelto a registros de prealerta por sequía. El peor momento se dio en 2003 con situación de alerta.



La Conselleria de Medio Ambiente eligió Maó en 2009 para elaborar un plan piloto de sequía, documento que ha servido de base para el plan actual, realizado por la empresa Geoservei. Además de la diagnosis de los recursos e instalaciones del municipio, el documento propone medidas de restricciones al consumo de acuerdo con el grado de sequía. La modificación de las tarifas aprobadas anoche se enmarcan en la filosofía expuesta en el documento. Maó es, después de Palma, el primer municipio que acomete un plan de este tipo.





