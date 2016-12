Vicenç Tur: «Yo no tengo empresas amigas a las que acudir»

Vicenç Tur reconoce que había otro modo de dejar el cargo por el que no habría podido cobrar del paro, pero rechaza que sea tan excepcional adoptar este tipo de fórmulas. Sobre la falta de antecedentes, explica que «no sucede cada día» que dimita un concejal para irse al paro.



«Es alucinante este trato del PP a una persona que da un paso atrás y opta por dejar la vida política, podía haber continuado como concejal hasta el fin de mandato, pero paso de cobrar 2.100 euros al mes a irme al paro, y encima se cuestiona».



Tur comenta que cotiza desde los 21 años y que recurre al subsidio como «un tránsito» hacia una posible nueva ocupación, «yo no tengo empresas a las que acudir para que me hagan de puente, no tengo empresas amigas que me contraten». Explica que ya se ha apuntado al SOIB, «habría que ver lo que han hecho otros».