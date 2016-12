«Mi hijo no volverá a clase en estas condiciones»

«Mi hijo no volverá a clase hasta que esto se solucione, en estas condiciones no lo traigo». Su hijo sufre un trastorno del espectro autista. La clase es uno de los dos grupos UEEC (Unidad Educativa Específica en Centro) del CP Mare de Déu del Carme de Maó. «Esto» que no se arregla es la falta de medios suficientes para atender en unas mínimas condiciones a estos estudiantes. Esta madre asegura, y coincide con otras tres que actúan de portavoces, que con la situación actual su hijo no solo no aprende ni evoluciona, sino que ha retrocedido, por lo que a mediados de la semana pasada decidió que dejará de ir al ‘cole’, «aunque me lo tenga que llevar al trabajo».

La situación no es inédita. A inicios de curso, otro niño de un grupo UEEC del mismo colegio estuvo una semana sin acudir a clase por el mismo motivo. Su familia, tras escuchar buenas palabras de Educación, recapacitó, «aunque creo que nos tomaron el pelo».

