Guiem Soldevila tanca a Ferreries la gira d’«Amoramort»

Guiem Soldevila va tancar dissabte la gira d’«Amoramort» per Menorca, i ho va fer en un Auditori de Ferreries completament ple, davant el qual l’artista va repassar gran part del disc i dedicà moments a «Nura» i a d’altres composicions del seu proper treball discogràfic.

Soldevila va començar el concert al piano, amb «Pluja de diamants», una de les cançons del seu primer grup, «Manners», que va ser una sorpresa per al públic assistent.

El músic, que actuà al piano de coa i a la guitarra, va estar acompanyat per Lluís Gener (baix i contrabaix), Violant Menorca (violí i veus), Miquel Casals (guitarra i veus), Pau Cardona (violoncel) i Moisès Pelegrí (bateria i percussió), formació que va interpretar els temes amb força, sensibilitat i destresa cada una de les composicions.

Entre el repertori no hi va faltar «Hallelujah», de Cohen, un tema que és ja habitual als concerts de l’autor ciutadellenc, i ja en els bisos, sonaren una versió en acústic de «Space oddity) de David Bowie i «Cit escrit», del disc «Nura».

Guiem Soldevila tanca un cicle en el qual ha musicat poemes d’autors com Salvador Espriu, Miquel Martí i Pol, Ponç Pons, Sònia Moll o Màrius Torres, i en comença un altre en el qual les lletres i la música seran seves.

Després del concert a Ferreries, el músic actuarà al Born Centre Cultural de Barcelona, als Premis Miquel Martí i Pol (17 de febrer); al Passeig des Born de Palma (25 de febrer), al Festival Palmafolk i al Claustre de la Mercè de Girona (17 i 21 de març), al Novo Café Lisboa de Palma (14 d’abril), a la Sala La Fornal de Manacor (dia 15) i al Teatre Miquelet de València (21 d’abril). Així mateix, serà a l’Slàvia de les Borges Blanques el 29 d’abril.