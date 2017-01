‘Es Diari’ concedeix els premis anuals a les millors trajectòries

La professora de Física Teòrica de la Universitat de les Illes Balears, Alicia Sintes Olives, el baix baríton alaiorenc, Simón Orfila, l’esportista i entrenador de tennis, Joan Bosch, i Viatges Magon, són enguany els guanyadors dels Premis Protagonistes de la Vida Menorquina.



Els seus noms es van donar a conèixer aquest dissabtee, durant la vetllada musical al Teatre Principal. Aquestes són unes distincions que cada any entrega el MENORCA «Es Diari» per reconèixer la trajectòria de personatges, entitats o empreses menorquines. Com és habitual, s’han concedit els premis corresponents a les activitats culturals, socials, econòmiques i esportives.



L’encarregat d’anunciar els noms dels premiats va ser el director d’«Es Diari», Josep Bagur, qui destacà la rellevància dels nous Protagonistes de la Vida Menorquina: la investigadora Alicia Sintes, per dirigir l’equip que ha detectat les ones gravitacionals que va predir Albert Einstein; el cantant Simón Orfila, per la seva important carrera als escenaris operístics de tot el món; el tennista i coach Joan Bosch, pel seu paper en les carreres d’esportistes de primer nivell com Carles Moyà o en la Rafa Nadal Academy; i Viatges Magon, una de les empreses més consolidades en el sector del transport i el turisme i que l’any 2016 ha celebrat el seu 25è aniversari.



Els premis es lliuraran aquest dilluns, durant el tradicional Sopar de Sant Antoni d’Editorial Menorca.