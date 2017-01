Un final d’aniversari espectacular

Música, comunicació i 75 anys d’història es van donar la mà, aquest dissabte vespre, en la gala musical que tancava els actes commemoratius per l’efemèride que al llarg del darrer any ha estat celebrant «Es Diari». Va ser en una magnífica vetllada en la qual la música en va ser la gran protagonista.



Editorial Menorca va omplir el Teatre Principal de Maó amb més de 700 persones. Entre elles, la presidenta del Consell, Maite Salord, el conseller balear, Marc Pons, representants polítics de la majoria d’ajuntaments, o el nou bisbe de Menorca, Francesc Conesa, que van acompanyar la família del diari, encapçalada pel seu editor, Josep Pons Fraga, el director general, Mariano Yepes, i el director, Josep Bagur Torres.



L’actor i ballarí, Joan Taltavull, va ser l’encarregat de conduir aquest espectacle patrocinat per Coca Cola, exposant, d’una manera molt gràfica, gràcies a un vistós joc de llums, «el llarg camí que ha recorregut el Diari Menorca, adaptant-se contínuament als nous temps» i el que encara li queda per fer.



Després d’una primera part més corporativa, la segona va ser única i exclusivament per a la música, amb més d’una hora de grans intervencions. Així, la soprano Maria Camps i el pianista Marco Mezquida van encetar el repertori amb «Oblivion», de Piazzolla, i Pere Arguimbau i Xavier Larsson van tocar «Contes», per a guitarra i saxo i composada pel primer d’ells.



Taltavull va improvisar uns moviments per acompanyar en la versió lliure de «Mira el cel i escolta es vent» que van protagonitzar els dos pianistes, Mezquida i Suso González, en una primera demostració del talent que tenen tots dos en el camp de la improvisació.



Shanti Gordi va cantar «Nature boy», acompanyat de Mezquida i Arguimbau, i Maria Camps ho va fer amb l’«Hallelujah» de Leonard Cohen, amb el que emocionà.



Els vocalistes van coincidir a l’escenari per cantar «My funny valentine», que donà pas a la que, segurament, va ser la interpretació més destacada de la nit. González, Mezquida i Larsson, tres genis de la improvisació, van fer confluir els astres amb un magistral «Camino de pozo azul» amb tocs força personals.



La vetllada arribava al seu final amb un emocionant «Hey Jude», de Lennon i McCarthey, i els artistes van tancar aquesta magnífica trobada d’artistes pujant tots a l’escenari. «No se’n poden anar sense cantar, segur que la saben», animà Camps, abans que els músics comencessin a sonar un dels himnes de Menorca, «Sa balada d’en Lucas», especial i sentida i de la mà d’aquests grans artistes.